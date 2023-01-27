Beşiktaş'ta Cenk Tosun: "Daha fazla gol atmak istiyorum"

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Beşiktaşlı oyuncular, Süper Lig'in 21. haftasındaki Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş formasıyla gollerine devam ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Takım olarak çok iyiydik. Alanyaspor arkadan pasla çıkmayı seven bir takım. Farioli hocam bu taktığı birkaç takımda oynattı. İyi çıkıyorlar ama iyi preste, hata da yapıyorlar. Performansımızdan mutluyuz. 3 puanı aldık, şimdi hemen bu maçı kafamızdan silip Fatih Karagümrük maçına odaklanacağız. Çocukluğumdan beri nasıl Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Daha fazla gol atmak istiyorum. Vodafone Park'ta ayrı bir mutluyum. Takım olarak iyi oynadık." diye konuştu.

Beklentilere karşılık vermek istediğini kaydeden Dele Alli, "Gol katkım ve 3 puan için mutluyum. Güçlü bir performans gösterdik. Daha çok çalışacağız ve daha çok gelişeceğiz. Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim. Motivasyonum kaynağı bu. Benden beklentiler var. Sadece ben değil, takımımız oynadı. Elimden geldiğince Beşiktaş'a katkı vermek istiyorum." dedi.

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Mert Günok ise "Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var. Taraftarlar, istekli olduğumuzu görünce, şampiyonluğa inançları artıyor. Biz iyi yoldayız. Coşkulu ve iyi oyunumuzu sürdürürsek, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Devre arasında da güzel konuşmalar oldu. Herkes ne kadar inançlı olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.