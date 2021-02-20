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GeriFutbol Beşiktaş'ta Cenk Tosun da nazara geldi
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cenk Tosun da nazara geldi

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Siyah beyazlı takımda sakat futbolcuların sayısı 4’e yükseldi. Gençlerbirliği maçı sonrası ağrı hissettiği sol dizinin MR’ını çektiren Beşiktaşlı yıldızda ödem tespit edildi. Montero, Rıdvan ve Ghezzal’dan sonra sakatlanan 4. isim olan Cenk’in 26 Şubat’taki Denizli maçında oynaması şüpheli.

Beşiktaş’ta ara transfer ara transfer döneminde kadroya katılan ve Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında 2 gol birden atan Cenk Tosun’dan bu kez kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hissettiği için MR çektiren milli futbolcunun dizinde ödem tespit edildi ve tedavi altına alındı. Cenk Tosun’un ligin 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yukatel Denizlispor ile oynanacak maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

MONTERO VE GHEZZAL TEDAViDE

Cenk ile birlikte siyah beyazlı takımdaki sakat futbolcuların sayısı 4’e yükseldi. Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Rachid Ghezzal dün yapılan idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. 

Beşiktaşta Cenk Tosun da nazara geldi

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