Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Rashica kararı! 2 aday belirlendi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 11:42

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılarda kanat rotasyonu için yapılacak transferler ve gönderilecek isimler belirlendi.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem savunma hem de kanat bölgesi için alternatifler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş’ın gündemine gelen son isimlerden birinin Sevilla forması giyen Gauna olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bek için resmi temaslara başladı.

Haberde, Kara Kartal’ın genç futbolcu için bonuslar hariç yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Sol bek hattında daha dinamik ve hücuma katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili arayan Beşiktaş’ın, Gauna’yı uzun süredir takip ettiği belirtildi. Teknik ekibin hazırladığı raporda oyuncunun atletik özellikleri ve gelişime açık yapısının olumlu değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş’ın kanat transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın, bonservisi Milan’da bulunan Samuel Chukwueze ile yeniden ilgilendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündeme gelen Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş’ın yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yönetimin, kanat rotasyonunda değişime gitmeyi planladığı ve bu doğrultuda alternatif isimler üzerinde durduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ın Cengiz Ünder ve Milot Rashica ile yola devam etmeyi düşünmediği iddia edilirken, Vaclav Cerny ile forma rekabetine girebilecek bir oyuncu arayışında olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Fulham’da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Samuel Chukwueze, İngiliz ekibinde çıktığı 25 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

