Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ilk 11'e göz kırpıyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbide deplasmandan 1-1'lik skorla dönerken oyuna sonradan giren Cengiz Ünder performansıyla dikkat çekti.

67. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, 21 kez topla buluşurken 14 pasta 12 isabet buldu ve 3 kilit pas attı.

Cengiz, 74. dakikada Rafa Silva'ya "Al da at" dercesine bir pas atsa da Portekizli futbolcu bomboş durumda topu auta yollamıştı.

Derbide oyuna girdiği bölümde hücuma önemli bir hareketlilik getiren Cengiz'in idman performansını da artırdığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak ilgilendiği isimlerden olan Cengiz Ünder'in milli aranın ardından ilk 11 yarışında daha da iddialı olması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den herhangi bir bedel ödemeden kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Haberin Devamı

Milli futbolcu bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna girerken 95 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı.