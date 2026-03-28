Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar verildi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Cengiz Ünder#Transfer
Beşiktaşta Cengiz Ünder için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 09:36

Beşiktaş, transferde hem dış hem iç hamlelerini sürdürürken, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için kararını verdi.

Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına hız veren Beşiktaş Yönetimi, sadece yapılacak takviyeleri değil, gidecek isimleri de belirlemeye çalışıyor. savunmada Felix Uduokhai ile de ayrılık yakın. 28 yaşındaki stoper, normalde devre arasında gidecekti, fakat anlaşma sağlanamamıştı. Alman futbolcuya ülkesinden ciddi teklifler var.

Sağ beke transfer edilen Taylan Bulut da Alman ekipleriyle görüşmelere devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu da gelecek sezonun planlamasında yer almıyor.

Beşiktaşta Cengiz Ünder için karar verildi

Fenerbahçe’den kiralanan ve beklentilerin çok uzağında kalan Cengiz Ünder’in bonservisi alınmayacak. Milli futbolcu, sezon sonunda Kara Kartal’dan ayrılacak.

Jota Silva’nın da bonservisi alınmayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen Portekizli futbolcu formaya hasret kaldı.

Diğer taraftan da merak edilen konulardan biri, kiralık oyuncuların son durumuydu. Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana kulübe geldikten sonra ne olursa olsun gönderilecek. 3 futbolcudan da kulübe teklif getirmeleri istendi.

#Beşiktaş#Cengiz Ünder#Transfer

BAKMADAN GEÇME!