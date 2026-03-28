Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar verildi!

Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına hız veren Beşiktaş Yönetimi, sadece yapılacak takviyeleri değil, gidecek isimleri de belirlemeye çalışıyor. savunmada Felix Uduokhai ile de ayrılık yakın. 28 yaşındaki stoper, normalde devre arasında gidecekti, fakat anlaşma sağlanamamıştı. Alman futbolcuya ülkesinden ciddi teklifler var.

Sağ beke transfer edilen Taylan Bulut da Alman ekipleriyle görüşmelere devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu da gelecek sezonun planlamasında yer almıyor.

Fenerbahçe’den kiralanan ve beklentilerin çok uzağında kalan Cengiz Ünder’in bonservisi alınmayacak. Milli futbolcu, sezon sonunda Kara Kartal’dan ayrılacak.

Jota Silva’nın da bonservisi alınmayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen Portekizli futbolcu formaya hasret kaldı.

Diğer taraftan da merak edilen konulardan biri, kiralık oyuncuların son durumuydu. Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana kulübe geldikten sonra ne olursa olsun gönderilecek. 3 futbolcudan da kulübe teklif getirmeleri istendi.