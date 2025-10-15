Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar çıktı!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’in geleceği netleşmeye başladı. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpte kalmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelir gelmez transfer edilmesini istediği ilk isim olan Cengiz, Beşiktaş’ta yeni bir başlangıç yapmaya kararlı görünüyor.

Kiralık sözleşmesinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan yıldız oyuncu, performansını artırarak kalıcı transferini hak etmeyi hedefliyor. Yönetim de Cengiz’in bu isteğini dikkate alarak Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştırma kararı aldı.

UYUM SAĞLADI

Antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli bir görüntü sergileyen Cengiz Ünder, kısa sürede takıma uyum sağladı. Teknik ekibin de oyuncunun disiplinli tavrından ve çalışkanlığından memnun olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Performansını her geçen hafta yükselten milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro seviyesinde. Cengiz’in hedefi net: Beşiktaş’ta uzun süre forma giymek ve yeniden eski günlerindeki parlak performansına ulaşmak. Yönetim, Yalçın’ın raporu doğrultusunda bu transferi kalıcı hale getirmek için ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor.