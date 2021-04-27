Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları tamam!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları yaptı. Taktik uygulamalarla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek Beşiktaş, kara yoluyla Rize'ye geçecek ve kampa girecek.

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