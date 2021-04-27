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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları tamam!

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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları tamam!

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları yaptı. Taktik uygulamalarla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek Beşiktaş, kara yoluyla Rize'ye geçecek ve kampa girecek.

Beşiktaşta Çaykur Rizespor hazırlıkları tamam

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