Beşiktaş'ta çanlar Solskjaer için çalıyor! Ayrılık ihtimali...

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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ÇANLAR SOLSKJAER İÇİN ÇALIYOR

L’Equipe'ten gazeteci Loic Tanzi'nin haberine göre; sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Norveçli teknik adam, kötü sonuçların ardından görevinden ayrılabilir.

ALTERNATİFLERİ BAKILIYOR

Haberin detaylarında, Solskjaer’in geleceği yönetim cephesinde sorgulanmaya başlanırken, olası bir teknik adam değişikliği durumunda devreye girmek adına alternatif isimler üzerine çalışmalar yapıldığı belirtildi.

SHAKHTAR MAÇI ETKİLİ OLABİLİR

Beşiktaş yönetimi, Shakhtar maçından alınacak kötü sonuç ve ya oyuna göre Solskjaer’le yolları ayırma kararı alabilir.

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