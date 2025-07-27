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Beşiktaş'ta çanlar Solskjaer için çalıyor! Ayrılık ihtimali...

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Süper Lig
Beşiktaşta çanlar Solskjaer için çalıyor Ayrılık ihtimali...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 19:55

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında flaş bir iddia öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ÇANLAR SOLSKJAER İÇİN ÇALIYOR

L’Equipe'ten gazeteci Loic Tanzi'nin haberine göre; sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Norveçli teknik adam, kötü sonuçların ardından görevinden ayrılabilir.

ALTERNATİFLERİ BAKILIYOR

Beşiktaşta çanlar Solskjaer için çalıyor Ayrılık ihtimali...

Haberin detaylarında, Solskjaer’in geleceği yönetim cephesinde sorgulanmaya başlanırken, olası bir teknik adam değişikliği durumunda devreye girmek adına alternatif isimler üzerine çalışmalar yapıldığı belirtildi.

SHAKHTAR MAÇI ETKİLİ OLABİLİR

Beşiktaş yönetimi, Shakhtar maçından alınacak kötü sonuç ve ya oyuna göre Solskjaer’le yolları ayırma kararı alabilir.

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Süper Lig

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