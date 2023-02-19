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Beşiktaş'ta çanlar N’Koudou ve Saiss için çalıyor! Şenol Güneş iki ismi de kadroda düşünmüyor

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#Beşiktaş#N’Koudou#Saiss
Beşiktaşta çanlar N’Koudou ve Saiss için çalıyor Şenol Güneş iki ismi de kadroda düşünmüyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş iki ismi de kadroda düşünmediğini siyah beyazlı yönetime iletti. Deneyimli teknik adam sözleşmesi sezon sonu sona eren kanat oyuncusu N’Koudou ile Dünya Kupası’nda piyasasını yükselten stoper Saiss’i sistemine uymadığı için istemezken, yönetim bu iki futbolcu için bir formül arıyor.

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Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley’i renklerine bağlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in Georges Kevin N’Koudou ve Romain Saiss’i gözden çıkardığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N’Koudou’dan memnun olmadığı, Dünya Kupası’nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss’e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Nitekim ara transfer döneminde Saiss’in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton’u kullanmaya başlamıştı.

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ÇiN’DEN TALiP VAR

Siyah beyazlı kulüp N’Koudou’yu Adana Demirspor’a önerirken Çin’den birkaç kulüple temasa geçmişti. Her ne kadar Avrupa’da transfer bittiyse de Çin gibi opsiyonlar hala masada olurken Saiss’in de tıpkı N’Koudou gibi transfer dönemi süren bir ülkeye takasla veya kiralık verilebileceği belirtildi. Bu sezon N’Koudou 21, Saiss 17 resmi maçta Beşiktaş forması giydi. Valerien Ismael’in iki gözdesi Güneş döneminde gözden düştü.

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VALENTiN ROSiER RAHATSIZ

Beşiktaş’ta son haftalarda performansının düştüğü yönünde eleştiriler alan ve moralinin bozuk olduğu öğrenilen Valentin Rosier’in de ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Güneş’in Fransız sağ beke izin vermediği ve yönetime de kalması yönünde rapor sunduğu gelen haberler arasında.

 

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#Beşiktaş#N’Koudou#Saiss

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