Beşiktaş'ta çanlar Bronckhorst için çalıyor! Fenerbahçe derbisi öncesi...

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Beşiktaş'ta Süper Lig'deki Göztepe yenilgisi sonrası gözler Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi.

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetmesi ve son lig maçlarında üst üste yenilgiler alması sonrası Hollandalı teknik direktörün kredisi iyice azaldı.

Giovanni van Bronckhorst, yaklaşık 1 aydır yaşanan çöküşe çare bulamazken duran toplar başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra hücumda oluşan durgunluk da giderilemedi.

YÖNETİMİNDEN BRONCKHORST KARARI

HaberTürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçının ardından rutin değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantının ardından herhangi bir açıklama ve karar gelmezken gözler Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor ile oynanacak maçlara çevrildi.

Bu iki karşılaşmada alınacak sonuçlar Van Bronckhorst'un Fenerbahçe derbisi öncesinde kaderini netleştirecek.