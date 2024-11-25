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Beşiktaş'ta çanlar Bronckhorst için çalıyor! Fenerbahçe derbisi öncesi...

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Süper Lig
Beşiktaşta çanlar Bronckhorst için çalıyor Fenerbahçe derbisi öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 18:11

Süper Lig'in 13. haftasından Göztepe'ye 4-2 mağlup olan ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulüpteki geleceğini merak konusu oldu.

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Beşiktaş'ta Süper Lig'deki Göztepe yenilgisi sonrası gözler Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi.

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetmesi ve son lig maçlarında üst üste yenilgiler alması sonrası Hollandalı teknik direktörün kredisi iyice azaldı.

Giovanni van Bronckhorst, yaklaşık 1 aydır yaşanan çöküşe çare bulamazken duran toplar başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra hücumda oluşan durgunluk da giderilemedi.

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YÖNETİMİNDEN BRONCKHORST KARARI

HaberTürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçının ardından rutin değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantının ardından herhangi bir açıklama ve karar gelmezken gözler Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor ile oynanacak maçlara çevrildi.

Bu iki karşılaşmada alınacak sonuçlar Van Bronckhorst'un Fenerbahçe derbisi öncesinde kaderini netleştirecek.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Süper Lig

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