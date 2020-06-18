Beşiktaş'ta Caner Erkin defteri kapandı mı? 'Artık netleşti diyebiliriz'

Muhabirimizi İsmail Er, Beşiktaş’taki bağış kampanyasında yönetimin beklentisini ve Caner Erkin’in geleceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İşte öne çıkan detaylar;

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyasından şu ana kadar 200 bin sms geldiğini açıkladı. Kampanyaya yeterli destek gelmediği şeklinde görüşler var, bu rakam yönetimi tatmin ediyor mu ?

Beşiktaş Yönetimi, taraftarının rızkından bir şey beklemiyor taraftarlarının gönlünden kopanı bekliyorlar, çocuklar bile şu anda harçlıklarından biriktirip SMS olarak Beşiktaş için yolluyorlar.

Yönetim yakında yeni kampanyalara başlayacak ve sanırım bu proje daha da büyüyecek, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin beklentisi 200 milyon liradan fazla para toplamak ve bununla ilgili Beşiktaşlı önde gelen iş adamlarından destek almayı düşünüyorlar.

Beşiktaş’ta Caner Erkin defteri kapanıyor diyebilir miyiz ?

Sözleşmesi biten her oyuncu kendi isteği doğrultusunda hareket ediyor. Ben Beşiktaş’ı 35 yıldır takip ediyorum ve futbolcular profesyonel insanlar. Artık Caner Erkin’in Beşiktaş’tan ayrılacağı netleşti diyebiliriz.





Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!