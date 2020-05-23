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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

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Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Yarı sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan idmanda; pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı, antrenmanın yarı sahada maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Yarın izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını 25 Mayıs Pazartesi günü çift antrenmanla sürdürecek

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