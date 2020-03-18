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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim...

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Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim...
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Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.

Siyah-Beyazlılar'da Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas’la yolları ayıracak. Vida ve Ljajic’i de satıp transfer bütçesi oluşturacak.

Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.

TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!

Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.

NKOUDOU VE BOYD YALANLAMASI

Beşiktaş Kulübü, N'Koudou ve Boyd'un koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İki futbolcunun idmanla yer aldığı belirtildi. (Sabah)

Beşiktaşta büyük temizlik Tam 8 isim...

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