Beşiktaş'ta büyük değişim! Bir sezonda tarih oldular

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

Fotoğraftaki Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati, Muleka, Muçi, İmmobile, Svensson, Mert, Tayyip, Paulista, Rafa, D.Ege ve Necip için Beşiktaş defteri kapandı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sık sık söylediği üzere ciddi bir değişim içinde. Çok uzak değil, geçen sezon bir antrenman sonrası çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi gören bir fotoğraf, Yalçın’ın bu sözlerinin ispatı oldu.

Kalecisinden santrforuna dek eksiksiz bir futbol takımı oluşturan bu oyunculardan Gedson Fernandes, Zaynutdinov, Al-Musrati, Muleka, Muçi, İmmobile, Svensson, Mert Günok, Tayyip Talha, Paulista, Rafa Silva, Demir Ege ve Necip Uysal hakkındaki ‘gönderilme’ kararları içinde bulunduğumuz sezon alınırken, PSG’den kiralanan Ndour geçen sezon geri gönderildi.

Beşiktaş, bu futbolcuların satış ya da kiralanmasından toplam 41.78 milyon Euro kazandı.

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

