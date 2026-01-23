Beşiktaş'ta büyük değişim! Bir sezonda tarih oldular

Haberin Devamı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sık sık söylediği üzere ciddi bir değişim içinde. Çok uzak değil, geçen sezon bir antrenman sonrası çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi gören bir fotoğraf, Yalçın’ın bu sözlerinin ispatı oldu.

Kalecisinden santrforuna dek eksiksiz bir futbol takımı oluşturan bu oyunculardan Gedson Fernandes, Zaynutdinov, Al-Musrati, Muleka, Muçi, İmmobile, Svensson, Mert Günok, Tayyip Talha, Paulista, Rafa Silva, Demir Ege ve Necip Uysal hakkındaki ‘gönderilme’ kararları içinde bulunduğumuz sezon alınırken, PSG’den kiralanan Ndour geçen sezon geri gönderildi.

Beşiktaş, bu futbolcuların satış ya da kiralanmasından toplam 41.78 milyon Euro kazandı.

