Beşiktaş'ta Burak'ın yerine Güven oynadı, 'sıfır' çekti!

Oyunda kaldığı 45 dakika içinde 21 kez topla buluşan Güven, yüzde 81.3 isabet oranıyla 16 pas yaptı ve hiç şut atamadı.

Devre arasında kenara alınan genç futbolcunun yerine giren Ljajic, 68. dakikada skoru 2-1’e getiren golü attı.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!