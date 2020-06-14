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Futbol
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Burak'ın yerine Güven oynadı, 'sıfır' çekti!

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Beşiktaş'ta Burak'ın yerine Güven oynadı, 'sıfır' çekti!
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Beşiktaş'ta, sakat olan Burak Yılmaz’ın yokluğunda santrfor olarak ilk 11’de sahaya çıkan Güven Yalçın, bekleneni veremedi.

Oyunda kaldığı 45 dakika içinde 21 kez topla buluşan Güven, yüzde 81.3 isabet oranıyla 16 pas yaptı ve hiç şut atamadı.

Devre arasında kenara alınan genç futbolcunun yerine giren Ljajic, 68. dakikada skoru 2-1’e getiren golü attı.

 

Beşiktaşta Burakın yerine Güven oynadı, sıfır çekti

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