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GeriFutbol Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: "Eksikleri kapatmalıyız"
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: "Eksikleri kapatmalıyız"

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: "Eksikleri kapatmalıyız"
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Beşiktaş'ta zorlu Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi futbolcular, iki haftadır üzdükleri taraftarlarını yeniden mutlu edebilmek için hırslı bir şekilde çalışırken adeta galibiyet yemini ettiler.

Takım kaptanı Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla bir toplantı yaparken uyarılarda bulundu. Ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktıklarını hatırlatan Burak,

“Karşımızda çok iyi bir takım olacak. Rakibimiz hem diri hem de teknik. Bu karşılaşmada kesinlikle bireysel hataya yer vermememiz gerek. Hatta herkes saha içinde birbirinin eksiğini kapatmak için seferber olmalı” dedi. Maça istekli ve hırslı başlamalarının önemine dikkat çeken

Tecrübeli futbolcu, “Takım olarak maça çok iyi başlangıç yapmalıyız. Özellikle son maçlarda sergilediğiniz takım birlikteliği mükemmel, bunu tekrarlarsak galip gelmememiz için bir neden göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta Burak Yılmazdan uyarılar: Eksikleri kapatmalıyız

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