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GeriFutbol Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a tepki! Soyunma odasına gitti
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 23:06,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a tepki! Soyunma odasına gitti

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a tepki! Soyunma odasına gitti

Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta oyundan alınan Burak Yılmaz, direkt soyunma odasına gitti.

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, mücadelenin 81. dakikasında oyundan alındı.

Tecrübeli golcü, kenara gelirken taraftarlardan tepki gördü ve direkt soyunma odasına gitti.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Sergen Yalçın konu hakkında yaptığı açıklamada "O ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok" dedi.

Beşiktaşta Burak Yılmazdan Sergen Yalçına tepki Soyunma odasına gitti

Beşiktaşta Burak Yılmazdan Sergen Yalçına tepki Soyunma odasına gitti

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