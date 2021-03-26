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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gururu!

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gururu!

Beşiktaş eski futbolcusu ve kaptanı Burak Yılmaz’ın, A Milli Takım’ın Hollanda’yı 4-2 yendiği maçta 3 gol birden atması siyah beyazlıları gururlandırdı.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak’ın geçmişte siyah beyazlı formayı başarıyla giydiğini ve kulübün kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, “Burak Yılmaz başta olmak üzere milli formayı giyen tüm futbolcuları ve teknik direktörümüz Şenol Güneş’i kutluyoruz” dedi.

Son Dakika: Burak Yılmaz böyle geldi, kral oldu TFFnin hamlesiyle ikna oldular...
Son Dakika: Burak Yılmaz böyle geldi, kral oldu! TFF'nin hamlesiyle ikna oldular...

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah beyazlılar, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı. Futbolcular idmanın ardından 3 günlük izne çıktı.

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