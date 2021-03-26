Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gururu!

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak’ın geçmişte siyah beyazlı formayı başarıyla giydiğini ve kulübün kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, “Burak Yılmaz başta olmak üzere milli formayı giyen tüm futbolcuları ve teknik direktörümüz Şenol Güneş’i kutluyoruz” dedi.

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah beyazlılar, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı. Futbolcular idmanın ardından 3 günlük izne çıktı.