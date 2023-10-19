Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Galatasaray'a karşı iki yıldızına güveniyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz hafta sonunda Galatasaray ile yapılacak karşılaşma için hazır olduklarını belirtti. Dünkü antrenmanda çift forvet deneyen, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’a gol provası yaptıran Yılmaz, forvet arkasında Milot Rashica’ya özel görev verecek. Burak Yılmaz, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede “Oyuncularımız milli takımlarından döndüler. Sakatlarımızın önemli bir kısmı iyileşti ve form durumları iyi” ifadelerini kullandı.

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GHEZZAL’A DA ÇOK GÜVENİYORUM

Yılmaz şunları söyledi: “Son şampiyonla hem de deplasmanda oynayacağız, işimiz elbette kolay değil. Çok iyi bir form grafiği yakaladılar, moralleri yüksek ancak biz de Beşiktaş’ız... Forvetlerimizin form durumu çok iyi. Aboubakar ve Cenk bu sezonun en formda isimlerinden. Ghezzal sakatlıktan çok iyi döndü, ona da bu karşılaşmada çok güveniyorum. Bu iki ismi en iyi şekilde kullanıp galip geleceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Zaaflarını biliyoruz. Kesinlikle savunmaya çekilmeyeceğiz, hücum futbolu oynayıp hep golü düşüneceğiz."

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TARAFTARLAR BİZE MORAL VERECEK

Burak Yılmaz “Taraftarlarımızın statta olması da bizim için ayrıca moral olacak. Böylesine zor bir deplasmanda tribün desteği çok önemli, oyuncularımıza büyük moral olacak. Rams Park zor bir deplasman ancak ben çok umutluyum, üç puanı alıp çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyorum” dedi. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde dün yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Siyah beyazlılar derbi hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edecek.