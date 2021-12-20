Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defteri kapandı, en güçlü aday Şenol Güneş

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Portekiz’in Estoril Kulübü, Beşiktaş’tan aldığı transfer teklifini kabul etmeyen teknik direktör Bruno Pinheiro’nun durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Pinheiro’nun başarılı ve işini iyi bilen bir teknik adam olduğu belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca bir kulübün, Bruno Pinheiro ile ilgilendiği yönünde birçok haber çıktı. Estoril’deki profesyonellerin yaptığı iyi işlerin diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril ile sözleşmesi olan harika bir teknik direktördür. Taraftarlarımız için harika bir sezon geçirmeye yüzde 100 motive olmuş durumdayız” ifadeleri kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ EN GÜÇLÜ ADAY

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş’ta Pinheiro transferi rafa kaldırılırken, gözler yeniden yerli teknik adamlara çevrildi.

2015-2019 yılları arasında da siyah beyazlı takımı çalıştırıp 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Şenol Güneş en kuvvetli aday konumunda bulunuyor.

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Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, halen boşta olan tecrübeli çalıştırıcı ile 1-2 gün içinde görüşerek teklifini iletmesi ve transfer şartlarını konuşması bekleniyor.

Güneş’le anlaşma sağlanamaması durumunda Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile masaya oturulacak. Çalımbay da Beşiktaş’ta daha önce teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük yapmıştı.