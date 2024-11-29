Beşiktaş'ta Bronckhorst’un bileti kesiliyor

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Beşiktaş’ta haftalardır koltuğu sallantıda olan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un kredisi dünkü Maccabi Tel Aviv yenilgisiyle tamamen bitti. Futbol şubesinin patronu olan kulüp 2. başkan Hüseyin Yücel’in bugün İstanbul’da kulüp başkanı Hasan Arat ile yapacağı görüşmenin ardından Hollandalı hocanın görevine son verilmesi bekleniyor.

iYi PERFORMANS GÖSTERMiYORUM

Van Bronckhorst ise Maccabi maçı sonrası, “İstifayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Hepimiz için hayal kırıklığı. Bu tür durumlarda eleştiri olması normal. Hayatımın en iyi anlarını yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anlar yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım” cevabını verdi. Van Bronckhorst maçla ilgili de, “Oyuna gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson’u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik” yorumunu yaptı.