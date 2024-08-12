Beşiktaş'ta Bronckhorst'tan zemin tepkisi

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Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalar yaptı.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, “Sezonun ilk maçında galip gelmek önemliydi. Galibiyetten dolayı mutluyum. İstanbul’a 3 puanla dönüyoruz. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık. Paslarda zorluklar yaşadık. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık. Biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Bunu yaparken de 3 puan almak iyi bir şey. Haftaya İstanbul’da daha iyi bir zeminde oynayacağız” şeklinde konuştu.

İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olması gerektiğini ifade eden Van Bronckhorst, “Bu maç 5’li savunmayı gerektiriyordu. Son 20 dakikada defansif olarak daha stabil bir görüntümüz vardı. Rakibin baskı yapmasını engelledik. İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olmasını beklerdim. Mental anlamda galip gelmemiz önemliydi. Bu hafta çok çalışacağız ve ilk iç saha maçına iyi başlayacağız” diye konuştu.