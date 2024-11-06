Beşiktaş'ta Bronckhorst'tan itiraf: Bir transfer dönemi daha gerekli

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Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö’yü konuk edecek olan Beşiktaş’ta teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Altı puana ulaşmak istiyoruz ki bu bizi sonraki turlara daha yaklaştırabilsin” dedi. “Çok işimiz olduğunu ben geldiğim ilk günden beri biliyordum” diyen Hollandalı teknik adam, sakat olan İtalyan forvet Ciro İmmobile’den bu maçta faydalanamayacaklarını, gerekirse Rafa Silva’nın forvet oynayabileceğini söyledi.

DAHA DEĞİŞİKLİKLER GEREKİYOR

Ellerindeki bütçe ile yaz transfer döneminde iyi işler çıkardıklarını ancak eksikleri olduğunu belirten Van Bronckhorst şöyle devam etti: “Hala daha hazır değiliz. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi daha gerekebilir. İmmobile yokken Mustafa ve Semih santrfor pozisyonlarında oynayabilen oyuncularımız. Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama birçok finansal konular bizi sınırlandıran etkenler oldu. Kış transferi bittiği zaman elimizdeki kadronun daha güçlü olmuş olmasını hedefliyoruz.”