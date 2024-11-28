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Beşiktaş'ta Bronckhorst'tan istifa yanıtı! Kritik gün bugün

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi
Beşiktaşta Bronckhorsttan istifa yanıtı Kritik gün bugün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 23:24

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3 golle kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi bir oyun sergilemediklerini üzgün olduklarını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Üzücü bir maç. Gabriel’i erken kaybettik, oyunda yoktuk. İlk yarı bitmeden önce golü yemememiz gerekiyordu. Hepimiz çok üzgünüz." diye konuştu.

İstifa sorusuna yanıt veren Hollandalı teknik adam, "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..." dedi.

"PES ETMEYEN BİR İNSANIM"

Bir basın mensubunun istifa sorusuna ise Van Bronckhorst, "Şu anda en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı. İyi performans gösteremiyoruz ve bugün de kazanamadık. Bu anlarda eleştiriler olacaktır. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" diye cevapladı.

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KRİTİK GÜN BUGÜN

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Yönetim Kurulu, Giovanni van Bronckhorst'un durumuyla alakalı yarın (bugün) toplanarak bir karar verecek.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi

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