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Beşiktaş'ta Bronckhorst'tan futbolcularına: Samsunspor’un kalemize 19 şut atması bir uyarıdır

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst
Beşiktaşta Bronckhorsttan futbolcularına: Samsunspor’un kalemize 19 şut atması bir uyarıdır
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, futbolcularına seslendi.

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Beşiktaş’ın önce Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0, ardından Süper Lig’de sezonun ilk maçında Yılport Samsunspor’u 2-0 yenmesi siyah beyazlı taraftarların yüzünü güldürürken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’tan futbolculara uyarı geldi. Deplasmanda galip gelmiş olmalarına rağmen ortaya konan futboldan hiç memnun olmadığını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, maçtaki istatistiklere dikkat çekerek şunları söyledi:

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HÜCUM PLANIMIZ TUTTU ANCAK...

“Oyunu kendi alanımızda kabul edip geçiş hücumlarıyla sonuca gitme planımız tuttu. Attığımız iki gol de birbirinden güzeldi. Ancak savunmamız için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Rakibimiz tam 19 şut attı ve 6 kez de korner kullandı. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Demek ki bir şeyleri eksik yapıyoruz. Saha zemini kötüydü ama bu mazeret olmamalı. Aynı şartlar rakibimiz için de geçerli. Orta saha ve savunmada daha dinamik olmamız gerekiyor. Daha sert, mücadeleci ve garantili oynamalıyız.

 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst

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