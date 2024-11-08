Beşiktaş'ta Bronckhorst, Semih Kılıçsoy’a sahip çıktı: Bizim cankurtaranımız

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Beşiktaş’ta 2-1 kazanılan Malmö maçının sevinci yaşanırken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, gol atan Ernest Muci’nin kendisine tepki gösteren taraftarlara yönelik sitemkar gol sevincine değinerek, taraftarların futbolculara karşı daha sabırlı olması gerektiğini söyledi. Başakşehir’le oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün başlayan siyah beyazlı ekibin teknik patronu, Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar’la Malmö karşılaşmasını değerlendirirken daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

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ELEŞTİRİLER DAHA YAPICI OLMALI

Deneyimli teknik adam “Taraftarlarımız futbolculara karşı daha sabırlı olmalı. Dünyanın hiçbir üst düzey liginde bir takım sürekli kazanamaz, her zaman duraklamalar, düşüşler olabilir. Biz de öyle bir dönemden geçtik. Futbolcuların performansında da düşüş olabilir. Muci olsun diğer futbolcular olsun gerçekten iyi niyetle ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Beşiktaş forması giyen tüm oyuncularımızın ayrı değeri var. Eleştiriler daha yapıcı olmalı, oyuncular kırılmamalı” diyerek futbolcularına sahip çıktı.

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GOL SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ

Siyah beyazlı takımın haftalardır eleştirilen bir diğer ismi Semih Kılıçsoy’un takıma katkı sağlayan önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Bronkhorst “Semih cankurtaran gibi her mevkide görevini fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Sergilediği oyunu çok beğeniyorum. Malmö karşısında da güzel bir gol attı. Rafa, Muci, Gedson, Svensson... Tüm oyuncularım ellerinden geleni yapıyor. Bundan sonraki maçlarımızda gol sayımızı artıracağımızı düşünüyorum. Bu takımın büyük potansiyeli var. Ekip olarak büyük çaba harcıy