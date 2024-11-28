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Beşiktaş'ta Bronckhorst için son sözü Hüseyin Yücel söyleyecek

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Bronchorst
Beşiktaşta Bronckhorst için son sözü Hüseyin Yücel söyleyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, ‘Hollandalı hoca için kararı onlar verecek’ dedi.

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Başkan Hasan Arat, Giovanni van Bronchorst ile devam edip etmeme konusunda ise “Hüseyin Bey, futbolun patronudur. Hüseyin Bey, Mete Bey, Onur Bey, Feyyaz Bey karar verecek. Tercihlerini onlar kullanacak. Devam edip etmeyeceğine onlar karar verecek. Bunlar asil insanlardır. Son noktaya gelmeden bana her zaman haber verirler. Haberimin olmadığı bir konu hiç olmadı. Hüseyin Bey centilmen bir insandır. Biz aynı kubbedeyiz. Yanlarında olacağım ama yürütme Hüseyin Bey’de olacak” dedi.

 

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Bronchorst

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