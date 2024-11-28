Beşiktaş'ta Bronckhorst için son sözü Hüseyin Yücel söyleyecek

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Başkan Hasan Arat, Giovanni van Bronchorst ile devam edip etmeme konusunda ise “Hüseyin Bey, futbolun patronudur. Hüseyin Bey, Mete Bey, Onur Bey, Feyyaz Bey karar verecek. Tercihlerini onlar kullanacak. Devam edip etmeyeceğine onlar karar verecek. Bunlar asil insanlardır. Son noktaya gelmeden bana her zaman haber verirler. Haberimin olmadığı bir konu hiç olmadı. Hüseyin Bey centilmen bir insandır. Biz aynı kubbedeyiz. Yanlarında olacağım ama yürütme Hüseyin Bey’de olacak” dedi.