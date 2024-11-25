Beşiktaş'ta Bronckhorst: Geçiş hücumlarında savunmasız kaldık

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe karşısında alınan şok mağlubiyet için şu yorumu yaptı: “Benim için çok büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı. Maça istediğimiz gibi başlayıp 2-0 öne geçtik. Ancak sonrasında duran toplardan iki gol yedik ve maç 2-2’ye geldi. İkinci yarıda üçüncü golü atmak istedik ancak bu kez rakibin yaptığı geçiş hücumlarında savunmasız kaldık. Skor 3-2 olunca oyuncularımız disiplinden uzaklaştılar ve gerginleştiler. Duran toplar bir savaştır. İlk teması sizin yapmanız gerekiyor. Rakip bu konuda bizden iyiydi. Top sizde iken güvenli oynamanız lazım. Rakip boşlukları bizden daha iyi kullandı.”

STOİLOV: ÇILGINCA HÜCUM OYNUYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise Beşiktaş’ın duran toplardaki zaafına yönelik çalışmalar yapmanın ödülünü aldıklarını söyledi. Bulgar çalıştırıcı, “Her zaman takımımın daha iyi olmasına çalışan bir hocayım. Genç ve gelişen bir takımız. Her zaman takıma, kendi futbolumuzu rakibe dayatmamız gerektiğini söylüyorum. Beşiktaş duran toplardan gol yiyordu. Maçta da buradan goller bulduk. Çılgınca olarak tabir edebileceğimiz hücum futbolu oynamak için buraya geldik. Bunu başarılı şekilde sahaya yansıttık ve mutluyuz. Türkiye’nin en iyi takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldık” diye konuştu