Beşiktaş'ta böylesi hiç yaşanmadı!

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Siyah beyazlı takım, şok bir yenilgi aldığı Konya’da kulüp tarihinin birçok ilkini yaşadı.

MELiH Bostan ve Alassane Ndao’nun kırmızı kart görmeleri nedeniyle 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 9 kişilik rakibine boyun eğmiş oldu.

EKSiLEN RAKiPLERi MAĞLUP EDEMiYOR

Beşiktaş, rakiplerinin kırmızı kart gördüğü son 5 Süper Lig karşılaşmasının hiçbirini kazanamadı. Bu maçlar şunlar:

SOLSKJAER’Li DÖNEMDE GOLSÜZ iLK LiG MAÇI

Bu sezon en fazla şut çektiği (26) ve orta yaptığı (48) Süper Lig maçını Konyaspor’a karşı oynayan Beşiktaş, Ole Gunnnar Solskjaer döneminde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.

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BEŞİKTAŞ 2 KEZ DiREĞE TAKILDI

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 2 kez direğe takıldı. Önce 44’te Gedson Fernandes, ceza yayının az gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 50. dakikada kullanılan köşe vuruşunda da Alex Oxlade-Chamberlain’in kafa vuruşu direğe takıldı.

UDUOKHAi SAKATLANDI

Felix Uduokhai, Konyaspor maçının 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Alman stoperin sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün belli olacak.