Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Necip Uysal için sürpriz karar

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2009 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı giyen Necip Uysal, geçtiğimiz sezon içerisinde kadro dışı bırakılmıştı.
Kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda görev yapmayan 35 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni bir karar alındı.
Buna göre deneyimli orta saha için sezon içerisinde bir jübile maçı gerçekleştirilecek.
Mücadelenin tarihiyle ilgili kararın ise önümüzdeki haftalarda alınacağı bildirildi.
Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla toplamda 466 maça çıkarken 6 gol 19 asist üretti.