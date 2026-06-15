Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Necip Uysal için sürpriz karar

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2009 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı giyen Necip Uysal, geçtiğimiz sezon içerisinde kadro dışı bırakılmıştı.

Kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda görev yapmayan 35 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni bir karar alındı.

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Buna göre deneyimli orta saha için sezon içerisinde bir jübile maçı gerçekleştirilecek.

Mücadelenin tarihiyle ilgili kararın ise önümüzdeki haftalarda alınacağı bildirildi.

Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla toplamda 466 maça çıkarken 6 gol 19 asist üretti.

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