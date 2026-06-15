×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Necip Uysal için sürpriz karar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Necip Uysal#Jübile
Beşiktaşta bir devir sona eriyor Necip Uysal için sürpriz karar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 11:41

Beşiktaş'ın emektar oyuncusu Necip Uysal için siyah beyazlı yönetimden yeni karar çıktı.

Haberin Devamı

2009 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı giyen Necip Uysal, geçtiğimiz sezon içerisinde kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaşta bir devir sona eriyor Necip Uysal için sürpriz karar

Kariyerinde Beşiktaş dışında başka bir takımda görev yapmayan 35 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni bir karar alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Buna göre deneyimli orta saha için sezon içerisinde bir jübile maçı gerçekleştirilecek.

Beşiktaşta bir devir sona eriyor Necip Uysal için sürpriz karar

Mücadelenin tarihiyle ilgili kararın ise önümüzdeki haftalarda alınacağı bildirildi.

Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla toplamda 466 maça çıkarken 6 gol 19 asist üretti.

Haberin Devamı

Beşiktaşta bir devir sona eriyor Necip Uysal için sürpriz karar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Necip Uysal#Jübile

BAKMADAN GEÇME!