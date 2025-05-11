Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Serdal Adalı açıkladı: 'Satın alma opsiyonunu kullanacaklar'

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Beşiktaş'ta sezonun bitimine haftalar kala ayrılacak isimler netleşiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında Rio Ave'ye kiralık olarak giden Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu Portekiz ekibinin kullanacağını açıkladı.

Muleka bonservisiyle ayrılabilir

Siyah beyazlı kulüpten sezon başında Al-Kholood takımına kiralanan Jackson Muleka'nın da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

"Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar"

Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında "Hali hazırda yabancı futbolcu sayımız var 16,17 Muleka ile birlikte. Tahmin ediyorum Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar. Başarılı bir devre geçirdi orada." açıklamasında bulundu.

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Muleka'nın performansı

Bu sezon Jackson Muleka 27 maçta Al-Kholood forması giyerken 6 gol ve 4 asist kaydetti.

"Beşiktaş'ın başına bela olmayacak transfer yapacağız"

Transfer planlamasıyla ilgili Adalı ayrıca, "Ayakları yere basan, ileride Beşiktaş'ın başına bela olmayacak transferleri yapacağız. Hoca hangi bölgeye ihtiyaç duyuyorsa en iyi alternatifleri kullanacağız." dedi.