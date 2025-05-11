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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Serdal Adalı açıkladı: 'Satın alma opsiyonunu kullanacaklar'

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Jackson Muleka
Beşiktaşta bir ayrılık daha Serdal Adalı açıkladı: Satın alma opsiyonunu kullanacaklar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 14:45

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jackson Muleka'nın transferiyle ilgi son durumu canlı yayında paylaştı.

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Beşiktaş'ta sezonun bitimine haftalar kala ayrılacak isimler netleşiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında Rio Ave'ye kiralık olarak giden Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu Portekiz ekibinin kullanacağını açıkladı.

Beşiktaşta bir ayrılık daha Serdal Adalı açıkladı: Satın alma opsiyonunu kullanacaklar

Muleka bonservisiyle ayrılabilir
Siyah beyazlı kulüpten sezon başında Al-Kholood takımına kiralanan Jackson Muleka'nın da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

Beşiktaşta bir ayrılık daha Serdal Adalı açıkladı: Satın alma opsiyonunu kullanacaklar

"Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar"
Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında "Hali hazırda yabancı futbolcu sayımız var 16,17 Muleka ile birlikte. Tahmin ediyorum Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar. Başarılı bir devre geçirdi orada." açıklamasında bulundu.

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Muleka'nın performansı
Bu sezon Jackson Muleka 27 maçta Al-Kholood forması giyerken 6 gol ve 4 asist kaydetti.

"Beşiktaş'ın başına bela olmayacak transfer yapacağız"
Transfer planlamasıyla ilgili Adalı ayrıca, "Ayakları yere basan, ileride Beşiktaş'ın başına bela olmayacak transferleri yapacağız. Hoca hangi bölgeye ihtiyaç duyuyorsa en iyi alternatifleri kullanacağız." dedi.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Jackson Muleka

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