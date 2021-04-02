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GeriFutbol Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığı sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığı sürüyor

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Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığı sürüyor

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticesinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir." denildi. 

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.

 

Beşiktaşta Bernard Mensahın sakatlığı sürüyor

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