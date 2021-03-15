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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın acı günü

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Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın acı günü

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacağı maçın kadrosuna büyükannesi vefat eden Mensah dahil edilmedi.

Siyah beyazlılarda forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan özel izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Oyuncunun cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.

Beşiktaşta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı

Beşiktaşta Bernard Mensahın acı günü

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