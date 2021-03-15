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Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın acı günü
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacağı maçın kadrosuna büyükannesi vefat eden Mensah dahil edilmedi.
Siyah beyazlılarda forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan özel izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
Oyuncunun cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.
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