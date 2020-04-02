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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Beşiktaş'ın Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mensah'ın adı devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetime gelecek sezon için verdiği transfer listesinde Kayserisporlu Bernard Mensah'ın da olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için menajeriyle temasa geçti.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Kartal, sezon sonunda Kayserispor ile Mensah için masaya oturacak. Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Mensah 2017 yılından beri ülkemizde forma giyiyor.

Beşiktaşta Bernard Mensah sesleri | Son dakika Beşiktaş haberleri

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