HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta 'bek'lenen operasyon başladı! Sergen Yalçın 2 yıldızı gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

Dün başlayan Antalya kampı kadrosuna alınmayan sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek, ayrılmak için sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin yanı sıra tazminat talep etti. Yapılan görüşmeler sonucunda iki futbolcu, 600’er bin Euro tazminat miktarına ‘Evet’ dedi.

Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği futbolculardan Jonas Svensson ve David Jurasek ile sözleşme fesih görüşmeleri dün resmen başladı.

Bundan böyle forma giyme şanslarının olmadığı kendilerine bildirilen ve kampa götürülmeyen iki futbolcu, sezon sonuna kadar alacakları para ve tazminatlarının ödenmesi halinde ayrılabileceklerini ifade ettiler.

JONAS SVENSSON, SÜPER LİG'DE KALABİLİR

Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda Svensson ve Jurasek ile 600’er bin Euro tazminat karşılığında anlaşma sağlandı. Taraflar, hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sözleşmelerini karşılıklı olarak feshedecek.

Tamamen serbest kalacak olan Svensson’un Süper Lig’den bazı takımlarla görüştüğü öğrenildi. Jurasek’in ise kiralık geldiği Benfica’ya dönmesi bekleniyor.

JURASEK 17 MAÇ OYNADI, SKORA KATKI YAPMADI

32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson, Ocak 2024’te Adana Demirspor’dan ayrılarak bedelsiz geldiği Beşiktaş’ta 71 resmi maça çıkarken, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Sezon başında Benfica’dan 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki Çek sol bek David Jurasek ise siyah beyazlı formayla oynadığı 17 karşılaşmada gol veya asist katkısı yapamadı.

