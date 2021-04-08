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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi başladı!

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Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi başladı!

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan futbolcular salonda yenilenme çalışmasıyla günü noktalarken, diğer futbolcular ısınma koşularıyla idmana başladı.

Çeşitli pas ile top kapma çalışmaları sonrası mini kale ve tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, şut idmanıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Beşiktaşta BB Erzurumspor mesaisi başladı

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