MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor! Aboubakar...
GeriFutbol Beşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor! Aboubakar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor! Aboubakar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor! Aboubakar...

 Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Minik kale maçın ardından çift kale maç oynayan Beşiktaşlı futbolcular şut idmanıyla günü tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar, düz koşu ve topla çalışmalara katıldı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.

Beşiktaşta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor Aboubakar...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi