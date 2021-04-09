Beşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor! Aboubakar...
Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Minik kale maçın ardından çift kale maç oynayan Beşiktaşlı futbolcular şut idmanıyla günü tamamladı.
Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar, düz koşu ve topla çalışmalara katıldı.
Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.
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