Beşiktaş'ta bayram kenetlenmesi

Spor Arena / İsmail ER - Çebi ve yöneticiler, “Rakip Malatya ile oynayacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış... Bunları değil, sadece Göztepe’yi düşünün. Sezon başı şans tanınmazken mucize yarattınız. İzmir’de şampiyon olacağız, size inanıyoruz” sözleriyle takımı ayağa kaldırmakta kararlı.

Süper Lig’de son 2 haftada yaşanan 6 puanlık kayıpla zirve yarışındaki avantajını kaybeden ve şampiyonluk umutlarını son haftaya bırakan Beşiktaş’ta Göztepe maçında kaza yaşanmaması için seferberlik ilan edildi. Derbide Galatasaray’a yenilince ikili averajdaki üstünlüğünü kaybeden, son Karagümrük mağlubiyeti ile ezeli rakibinin averaj hesapları yapmasının önünü açan Kartal’da yönetim duruma el attı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne çıkarma yapacak.

Hâlâ en büyük favori sizsiniz

Çebi yarışın kızışmasının ardından nisan ayıyla birlikte sık sık soluğu tesislerde alırken, bugünkü ziyarette siyah beyazlılar hem bayramlaşacak hem de takıma moral verecek. Başkan Çebi ve yöneticilerin takıma yönelik olarak yapacağı konuşmada şu ifadelere yer vereceği öğrenildi:

“Sezon başında sizin için ‘Küme düşer’ dediler. ‘Bu takım ilk 3’e giremez’ dediler. Ama siz bir mucize yarattınız. Hem ülkenin en iyi futbol oynayan hem en çok gol atan takımısınız. Birçok istatistikte rakiplerin önündesiniz. Şampiyonluk yarışının da en büyük favorisi sizsiniz.

Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz

G.Saray sahasında Malatya ile oynayacakmış, biz İzmir’de Göztepe önünde 1-0 kazanırsak şu olacakmış, bu olacakmış... Bunların hiçbirini düşünmeyin. Rakip 3 atıyor da Malatya’nın eli armut mu toplayacak! Son haftaya girilirken düşünecek sadece tek şey var: Göztepe maçını kazanmak ve şampiyon olmak. Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. Şampiyonluğu kucaklayacağız.” İzmir’de 3 gün arayla sezonun en kritik 2 maçına çıkacak olan Beşiktaş hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek isterken, yönetimin moral-motivasyon turlarının devam edeceği öğrenildi.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...