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Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yokluğunda tüm yük derbi fatihinde!

#Beşiktaş#Cyle Larin#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşta Batshuayinin yokluğunda tüm yük derbi fatihinde

Sporting maçı öncesi Beşiktaş'ta Batshuayi sakatlığı nedeniyle İstanbul’da kalırken Beşiktaş derbide duble yapan Cyle Larin ile gol arayacak. Sol kanatta ise Sergen Yalçın’ın Kenan Karaman’ı tercih etmesi bekleniyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini almak için bugün Jose Alvalede Stadı’nın zeminine çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın en büyük gol umudu Cyle Larin olacak.

Michy Batshuayi sakatlığı nedeniyle Portekiz’e götürülmezken bu oyuncunun yerine hücum hattının en ucunda Kanadalı futbolcu görev yapacak. Larin’in bölgesi olan sol açıkta ise Yalçın’ın Kenan Karaman’a görev vermesi bekleniyor.

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KARAVANACI BATSHUAYI

Bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistle 5 gole katkı veren Michy Batshuayi Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz skora katkı veremedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonunda golü bulunmayan oyuncular arasında Belçikalı yıldız 2. sırada bulunuyor. Batshuayi 10 şut çekerken Beşiktaşlı futbolcudan daha fazla şut denemesinde bulunan tek isim ise 12 şut atan Inter’li Lautaro Martinez (12).

LARIN'DEN 5 GOLE KATKI

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Siyah beyazlıların Sporting Lizbon’a kendi seyircisi önünde 4-1 kaybettiği karşılaşmada takımının tek golünü ağlara gönderen Cyle Larin ise bu sezon görev yaptığı 10 resmi karşılaşmada 4, gol 1 asistlik performansa imza attı.

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KARTAL'IN JOKERİ NECİP BUGÜN SAĞ BEKTE

Beşiktaş’ta sakat Rosier’in yokluğunda Sergen Yalçın’ın bugün Necip Uysal’a görev vermesi bekleniyor. Galatasaray derbisinde stoperde görev yapan, Hatay’da önlibero olarak sahaya çıkan Necip üst üste 3. maçta 3. farklı mevkide görev alacak.

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#Beşiktaş#Cyle Larin#Şampiyonlar Ligi

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