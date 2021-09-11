Beşiktaş'ta Batshuayi, Sergen Yalçın'ın talebini açıkladı! 'Ben de onu yaptım'

Yeni Malatyaspor'a karşı 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın kendilerinden ön alanda baskı yapmalarını istediğini söyleyen Batshuayi, "Biz maç maç daha da iyiye giden bir ekibiz. Bugün de iyi oynadık, daha da iyi olacağız. Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" şeklinde konuştu.