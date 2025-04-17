Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

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Mayıs ayında olağan genel kurula gidecek Beşiktaş'ta seçim tarihi de netlik kazandı.

Habertürk'ün haberine göre; Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs 2025'te seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.

ADALI DIŞINDA HENÜZ ADAY YOK!

Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı seçimde yeniden aday olacak.

Siyah-beyazlılarda şu anda Mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor.

SON SEÇİMDE REKOR KATILIM

Beşiktaş'ta son kongre 29 Aralık 2024'te 13 bini aşkın oy kullanımı gerçekleşmiş Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan seçilmişti.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmıştı. Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.