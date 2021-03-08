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GeriFutbol Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

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Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir araya geldiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı belirtildi.

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da yer aldığı buluşmada, hatıra fotoğrafı da çekildiği aktarıldı.

Beşiktaşta Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

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