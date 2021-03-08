Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir araya geldiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı belirtildi.



Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da yer aldığı buluşmada, hatıra fotoğrafı da çekildiği aktarıldı.

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