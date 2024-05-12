Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat: Tüzüğe aykırı 5751 üyemiz var

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Beşiktaş’ta Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilirken Kulüp Başkan Hasan Arat, “Bu tüzük tarihimizde ilk kez keyfiliğe son verecek. Bundan sonra kimse kendi isteğiyle hukuki gerekçeler olmadan imza atamayacak. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. Artık iki imza şartı olması gerektiğini söyledik” dedi.

FULYA’DA KİRALAMALARI 25 YIL YAPMIŞLAR

Arat şöyle devam etti: “Akaretler’i 2044’e kadar kiralıyorlardı. Fulya’da biliyorsunuz 25 yıllık kiralamalar yapıldı. Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları gayri menkullerimizi 10 yıldan fazla kiralayamaz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı ile konuştum. Kiradaki 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri boşaltılıyor. Çilekli Tesisleri’ni geri alacağız.

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YENİ ÜYE İÇİN REFERANS SAYISI 35 OLUYOR

Her kurula minimun iki tane kadın üye şartı getiriliyor. Yeni üye için referans sayısı 35’e yükseltiliyor ki sahte imzalarla üye yapılamasın. Bu kulüpten elinizi çekin. 5751 üye tüzüğe aykırı ve şüpheli olarak üye yapılmış. Beşiktaş’ta yönetimi Beşiktaş’ın kendisi seçecektir. Gruplardan kimse medet ummasın. Son 23 yılda yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Beşiktaş’ta bundan sonra herkes konuşacak. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurulumuz ne derse o olur. “

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GÖNÜLLERDE OLİMPİYAT STADI VAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair yarın TFF’de, finalistler Beşiktaş ve Trabzonspor’un başkanlarının da katılacağı bir toplantı gerçekleşecek. İki kulübün başkanları da gönüllerinden geçen stadın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı olduğunu söyledi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan “İlk tercihimiz Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Kocaeli de olabilir” dedi. Doğan’ın mevkidaşı Hasan Arat da “Olimpiyat Stadı milli bir stadyumdur. Onları en iyi şekilde misafir ederiz” ifadesini kullandı