Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: "1 milyon Euro'ya gidecekti..."

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan’dan transfere kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. A Spor’da konuşan Çebi’nin sözlerinden öne çıkan ifadeler şöyle: “Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor.

Valerien İsmael’den çok memnunum

Valerien İsmael’den çok memnunum. Gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 24 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Şampiyon olmak istiyor.

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Ljajic, Bodrumspor’a 200 bin Euro’ya gitmiş!

Adem Ljajic gününde parasını aldı. Bir türlü çalışmadı. Hocaları istemedi. ‘Kendine bir yer bak’ dedik. ‘Gitmem’ dedi. Sen 3 milyon 750 bin Euro para alacaksın. Vergisiyle 5 milyon Euro. Bonservisiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro. 4 senelik maliyeti 30 milyon Euro. Ljajic, 200 bin Euro’ya Bodrumspor’a gitmiş diyorlar. Bu nasıl oluyor arkadaşlar?

Başkası alınırsa Welinton ayrılabilir

Welinton ve N’Koudou’nun gitme talepleri oldu. Onların son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum. Welinton ancak yerine başka birini bulursak gidebilir. N’Koudou’nun kalmasını, yanına birini istiyorum. Kerem Atakan Kesgin’e talip olduk, görüşmeler sürüyor. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. De la Fuente’nin üzerinde çalışıyoruz. Fassnacht Koray gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Denayer’in bütçesi bize uymuyor.”