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Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: "1 milyon Euro'ya gidecekti..."

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Transfer
Beşiktaşta Başkan Çebiden Emirhan İlkhan açıklaması: 1 milyon Euroya gidecekti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 01:11

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferinin perde arkasını anlattı. Emirhan'ın transferi hakkında konuşan Başkan Çebi, “Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin.” dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan’dan transfere kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. A Spor’da konuşan Çebi’nin sözlerinden öne çıkan ifadeler şöyle: “Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Transfer

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