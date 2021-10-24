Çebi ve Kocadağ'dan derbi öncesi moral operasyonu!

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’ta adeta seferberlik ilan edilmiş durumda...
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ iki gündür Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanlara giderek futbolcularla bire bir görüşmeler yapıp, yakından ilgileniyor.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mehmet Topal, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcunun maç eksiği dışında probleminin kalmadığı belirtildi. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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