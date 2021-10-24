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Çebi ve Kocadağ'dan derbi öncesi moral operasyonu!

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Kocadağ
Çebi ve Kocadağdan derbi öncesi moral operasyonu

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, iki gündür antrenmanları takip edip, oyuncularla bire bir görüşüyorlar.

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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’ta adeta seferberlik ilan edilmiş durumda...

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ iki gündür Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanlara giderek futbolcularla bire bir görüşmeler yapıp, yakından ilgileniyor.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mehmet Topal, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcunun maç eksiği dışında probleminin kalmadığı belirtildi. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Kocadağ

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