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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'ye doğum günü kutlaması!

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'ye doğum günü kutlaması!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi’nin doğum günü nedeniyle Vodafone Park'ta bulunan yönetim kurulu toplantı odasında pasta kesildi.

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İkinci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personelleri, başkan Ahmet Nur Çebi'ye yeni yaşında mutluluk diledi.

 

Beşiktaşta başkan Ahmet Nur Çebiye doğum günü kutlaması

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