Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den Kaan Ayhan ve Onur Bulut açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Ahmer Nur Çebi, yabancı kuralı ve transfere ilişkin konuştu.

TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." dedi.

"KAAN AYHAN VE ONUR BULUT GÜNDEMDE YOK"

Çebi açıklamasında; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti.

Transfere ilişkin ise Çebi,"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok" şeklinde konuştu.