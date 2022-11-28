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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den Kaan Ayhan ve Onur Bulut açıklaması

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Transfer
Beşiktaşta Başkan Ahmet Nur Çebiden Kaan Ayhan ve Onur Bulut açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 22:12

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkında TFF'ye resmi talepleri olacağını söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmer Nur Çebi, yabancı kuralı ve transfere ilişkin konuştu.

TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." dedi.

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"KAAN AYHAN VE ONUR BULUT GÜNDEMDE YOK"

Çebi açıklamasında; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti.

Transfere ilişkin ise Çebi,"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Transfer

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