Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun anahtarını açıkladı! Fatih Terim yanıtı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun hikayesi, Sergen Yalçın ve gündemdeki konular hakkında Haber Global'e konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Şimdi bir şeye kafaya taktığınızda, hırs önemli bir faktör. Çocuklar da kafayı taktılar. İnşallah otoriteler bu sene de 'Beşiktaş şampiyon olamaz' der. O söylem işe yaradı.

KEŞKE 3-5 SENE EVVEL GELEBİLSEYDİ

Hoca, camianın içinden gelen biri. Sergen hoca çok istedi. Zeki ve akıllı biri. Futbol oynamış olmanın kendine getirdiği bir avantaj da var. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene evvel gelebilseydi. Hoca, camianın içinden gelen biri. Sergen hoca çok istedi.

HAKEMLER HIRPALAMAYALIM DİYE...

Ben bir şeyler anlatırken konu anlaşılsın diye tepeden anlatıyorum, cımbızlanıyor. Hakemler sahaya çıktığında biri diyor ki, 'Şu eski Beşiktaşlı, şu eski Fenerbahçeli...'. Bu sebeple derbilerin özellikle yabancılar tarafından yönetilmesini istedim. Derbilerde hala daha iddia ediyorum. Yazık, hakemleri hırpalıyoruz. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, kendileriyle ilgili yorum yapıyorlar. Şu hakem, bizi şu tarihte doğramıştı deniyor. Hakemleri hırpalamayalım diye yabancı hakem önerisini sundum, derbiler için.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Aboubakar, çok naif ve kibar bir çocuk. Mevcut sakatlığında herhangi bir şey olduğunda, Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması konusunda bir uzlaşı var, sağ olsun Aboubakar da bunu kabul etti. En az Aboubakar kadar biri lazım, bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu yüzden forvet konusunda bu sene farklı bakacağız.

TARAFTARA TRANSFER ÇAĞRISI

Ben Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceğinden fazla para veremem. Maaş ödeyemezseniz futbolcu oynamıyor ve faiziyle alıyor. Taraftarlarımıza transfer dönemi için sesleniyorum. Baskı yok. Sabırla bekleyin. Taraftarları sevip sayıyoruz ama bir yerden sonra da başkana ve yöneticilere baskı yaparak hata yaptırmamak lazım. Transfer dönemi başladı, hoşgörü ve sabırla bekleyecekler. Geçen seneye bakarak, bize baskı yapmamalarında fayda var.

ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI...

Bu şampiyonluğun anahtarı 'Bırakmam seni' kampanyasıdır, hiç tartışmasız. Göremiyorsunuz takımı ama dokunabiliyorsunuz, taraftarı sıcak tuttuk böylece.

HAKEM BEŞİKTAŞ'I DOĞRADI

Fenerbahçe maçında vay ben hakemi etki altına almışım. O gün hakem Beşiktaş'ı doğradı, kaleciyi atması lazım, atılmadı, Fenerbahçe'de o kaleci arkadaşımız gidip Ankara'da 3 puanı aldı geldi. O maçta darbeyi biz yedik

TERİM ALKIŞLAMAYACAK MIYDI?

Fatih Terim alkışlamayacak mıydı? Sporun etik değerlerinde var, orada sporculuk önemli ve birbirlerini alkışlamak gibi bir ritüellerinin olması zaten doğal. Kazanırsak alkışlamayacak mıydın? Niye kızdın?

ALİ KOÇ'UN KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Ali Koç ile iki rakip kulübün başkanlarıyız. Birbirimizi ne kadar seviyor ve sayıyor olsak da, rakip olarak çatışmamak mümkün değil. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Varsa da üzülürüm. Ancak medyada sözler çok cımbızlanıyor. Bende de öyle oldu

FATİH HOCA BUNU YAPMIŞTIR

Benim söylemimden Galatasaraylı futbolcular motive olmuşlar. Değerli hocam iyi niyetle olduğunu anlamıştır ama elime malzeme geldi, bunu kullanayım demiş olabilir, Fatih hoca bunu yapmıştır.