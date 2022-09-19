Son dakika: Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi krize el koydu! Valerien Ismael'in kalıp kalmamasına yönelik oylama yapacak

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Beşiktaş’ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi. Ligin en mütevazı kadrosuna sahip takımı olan İstanbulspor karşısında iki kez öne geçilmesine rağmen berabere kalınması, özellikle teknik direktör Valerien İsmael’e yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına yol açtı. Maç sonrası sosyal medyada İsmael’in gönderilip yerine Şenol Güneş veya Sergen Yalçın’ın getirilmesi yönünde kampanyalar başlatılırken, başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti.

TAKIMDAKİ HERKESİ DİNLEYECEK

Son iki maçta yaşanan kayıpların nedeniyle ilgili İsmael ve sportif direktörü Ceyhun Kazancı’dan rapor isteyen Çebi, konuyu bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında da gündeme getirecek. Çebi, yönetici arkadaşlarının fikirlerine başvurarak, kötü gidişin sonlanması için neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirleyecek. Başkan Çebi, halen Almanya’da ailesinin yanında bulunan İsmael ile de hafta içinde baş başa bir görüşme yapacak. Ardından, takım kaptanları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Josef de Souza ile bir araya gelecek olan Beşiktaş Başkanı, daha sonra gerekli görmesi halinde İsmael’in kalıp kalmamasına yönelik yönetim kurulunda oylama yapacak.

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KALEDE GÖZLER MERT GÜNOK’TA

Bu sezon kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’den beklediği verimi alamayan Beşiktaş’ta gözler Mert Günok’a çevrildi. Geçen sezon 27 Kasım 2021’de siyah beyazlıların 4-0 kaybettiği Giresunspor maçında sol diz çapraz bağları koptuğu için ameliyat olan Mert, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. 33 yaşındaki kalecinin oynamaya hazır olduğu ve 2 Ekim’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği belirtildi.