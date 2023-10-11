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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi için karar toplantısı

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaşta Başkan Ahmet Nur Çebi için karar toplantısı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Geçen hafta seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün kurmayları ile bir araya gelecek. Kongre kararı sonrası taraftar dernekleri ve kongre üyelerinin büyük destek verip, “Seçimde aday olun güven tazeleyin” telkininde bulunduğu Çebi son kararını bugün verecek. Siyah beyazlı yönetim kurulunun da Çebi’nin yapılacak genel kurulda yeniden aday olmasını istediği öğrenildi.

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Olağanüstü genel kurul kararı alan Beşiktaş’ta kritik gün... Son dönemde tribünlerden tepki gören, son olarak 2-0’dan 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşması sonra seçimli genel kurul kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu ile bir araya gelecek. İstanbulspor’la oynanan son lig maçına gelmeyen Çebi, Lugano maçından sonra yaşanan süreçte taraftar dernekleri ve kongre üyeleri ile görüşürken, büyük destek aldı. Ankara, İzmir, Adana gibi birçok bölge derneğinin temsilcileri Çebi’ye desteklerini iletirken “Seçimde aday olun güven tazeleyin” telkininde bulundu.

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‘KULÜBE ZARAR VERiR’ 

Yönetim kurulu üyelerinin de Çebi’nin devam etmesi için ricada bulunduğu öğrenildi. Birçok yöneticinin Çebi’ye “Kulübün içinde bulunduğu maddi dar boğazdan çıkması için önemli adımlar attık. Gelir-gider dengemiz eskiye göre daha iyi. İşler yoluna girmişken böyle ani bir değişim kulübe fayda sağlamaz, zarar verir” dediği belirtildi.

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KOCADAĞ iSMi ÖNE ÇIKIYOR

Çebi’nin camianın nabzını yoklamaya devam ettiği ve bugünkü yönetim kurulu toplantısı sonrası net kararını vereceği öğrenildi. Çebi’nin aday olmaması durumunda adaylık için Emre Kocadağ’ın isminin öne çıkacağı gelen haberler arasında. 

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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